El fútbol lo puede todo

Con él, no hay ajuste que valga. Son 90 minutos en que 22 jugadores se dan con todo. Como los gladiadores sobre el césped se juegan la vida, mientras un público con estados alterados lanza todo tipo de expresión.

Con la globalización de las transmisiones vemos los de allá acá. Y los de acá allá.

Asisten simultáneamente millones de espectadores a la vez que, casi siempre, como nosotros, aunque en la cocina de casa ensayamos todo tipo de cábala: camisetas, como gritos desaforados al igual que persignarnos como lo hacen los jugadores al ingresar al terreno de juego a miles de kilómetros de distancia.

Es una realidad que sin ser virtual se parece mucho, un show de colores, iluminación que se prende y apaga, carteles dando cuenta de algo y una gran pantalla de muchísimas pulgadas que se suma al juego por si falla la visión de 85.000 personas arracimadas.

Lo pudimos experimentar una vez más con el logro del Bicampeonato de la Copa de América. Que entran. Que no entran. Al final que les dejan entrar con todas las puertas abiertas del estadio, con o sin entradas pues ya no importa.

Es que ya canta Abel Pintos el Himno Nacional Argentino, y la gala ya ha comenzado con la pitada inicial del referí brasileño, cuestionado siempre por los que pierden.

Las demoras de alguna manera transformaron lo que han logrado con el béisbol en “El súper Boll”, show, más tiempo, más espectacularidad, pero tan lejano al fútbol de 45´y 45´, más descuentos si su desarrollo fue accidentado como siempre sucede en eventos que se juegan la vida.

Sucede que en la realidad de los hechos, el juego es una hermosa historia. Mientras ésta, la de todos los días, es la pavorosa realidad que nos plantea la incertidumbre de INFLACIÓN BAJANDO Y PRECIOS SUBIENDO, como cometas en busca del cielo perdido.

Para los latinos es “una guerra”, está en juego la identidad hasta la propia bandera, como siempre sucede para que se extralimiten todos los gestos, todas las acciones.

Los argentinos, desde la canchita de barrio, lo han tomado como un “sálvese quien pueda”. Pero más que nada de olvidarnos hoy, de la decadencia como país, mandados a pelearla si fuese necesario.

Creemos que la alegría de unos minutos podemos trasladarla por siempre, y que yugarla es un juego, podemos salvarnos con un gol. Que el griterío de hurra es suficiente para emparchar tantos desaciertos como pueblo.

Si acometiéramos así las obligaciones personales, estudio, trabajo, afán por ser alguien, por dejar de ser menos indiferentes para con el país, resumido en la pregunta formulada en su discurso de investidura, el 20 de enero de 1961, por el Presidente Jhon Fitzgerald Kenndy:

“No pienses qué puede hacer tú país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tú País.”

Pero hay que decirlo, con la evolución de las políticas y un ajuste inhumano, que existen personas que comer les cuesta lo que no se tiene. Es como una discriminación automática cayendo como pesada guillotina sobre la esperanza de todos.

Los informes que pretende indicarnos el camino de las cosas como están, son verdaderas sentencias implacables que caen como pesada guillotina que condena a las clases sociales.

Un reciente informe del INDEX, dictamina que la canasta básica es de $873.169, para no ser pobres. Y, $393.319, para no ser indigentes.

No sólo asusta sino que indigna, las barreras monetarias que establecen “Muros de Berlín”, marcando una destrucción que viene de abajo hacia arriba, suma de años de discursos sin hechos.

Lo que muestra la Selección de Fútbol, es que con disciplina, orden, respeto por su compañero de equipo, con solidaridad como hecho cotidiano, pero con perseverancia, con palabras diferentes y honestas se logran resultados increíbles.

Cuando creíamos en el alargue que todo estaba perdido, consumado el relevo de un cansado y herido guerrero de luchas, Capitán y buen conductor, el relevo más el resto extenuado que aún se mantenía en pie revirtió todo el panorama, con guapeza.

Con esa fuerza que no nos abandona a la hora de entregar el último aliento, la confianza resurge, conecta, reaviva, nos empuja en un grito sobrehumano que se escuchó en todo Miami.

Tomando, ya rehechos y Bicampeones, la inteligencia de algunos destacados pensadores, ponemos buen humor traídos por uno, amante del buen fútbol, el uruguayo Eduardo Galeano, sobre dos grandes fenómenos: Maradona y Messi.

“Siempre se dice que Maradona la llevaba (la pelota) atada pero Messi la tiene dentro del pie y, eso científicamente es inexplicable, pero vos ves que lo persiguen 7, 11, 22 rivales para sacarle la pelota y no hay manera de sacársela. ¿Por qué? Porque la buscan afuera del pie, y está dentro.”

Claro, el fútbol es un deporte divertido, apasionado que desde las tribunas, la radio o la tv. hacemos fuerza para que los “guerreros” no sucumban. Como ciudadanos a veces no repetimos lo mismo, el problema está que en este partido últimamente no hacemos goles.

