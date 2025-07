El "Principio de la papa frita"

Hace ya tres semanas Corrientes ha pasado a tener gran relevancia a nivel nacional debido a un caso triste como es el del pequeño Loan Peña. Hoy desaparecido de la localidad de 9 de Julio y hasta el momento sin rastros de su paradero.

Pero todo ello tiene siempre un inicio. Siempre tiene un principio que nace de las falencias y desinterés, de carácter social como también institucional. Estas profundas fallas en el sistema de control muchas veces nacen de la desidia y la falta de profesionalismo por parte de quienes llevan adelante la conducción de las reparticiones.

Para toda falta de acción hay una explicación. Cuando existe la posibilidad del contacto constante de las personas que deben velar por la seguridad con la delincuencia y los delincuentes, resulta de vital importancia que, durante su formación, se produzcan estudios, análisis e informes sobre los posibles miembros de las fuerzas de seguridad, que determinen su situación emocional y su afición a eventuales conductas fuera de la ley o el decoro.

Hirschi y Gottfredson, autores de la Teoría General del Crimen, desarrollan una teoría que hoy puede ser muy propicia para tener en cuenta en este caso y que también podría ser de gran ayuda para el futuro, siempre y cuando se quiera mejorar. La Teoría del Bajo Autocontrol, que está implícita en la citada obra, nos demuestra que hay cuestiones que siempre se deben tener en cuenta para poder detectar posibles conductas desviadas de las personas en el futuro. Como primera cuestión el delito es una construcción social y para Hirschi el ser humano por naturaleza presenta una propensión hacia la desviación. Lo cual nos pone en una situación de análisis a la hora de toma de decisiones cuando se trate de involucrar a personas en resguardo de otras.

Desde el principio de nuestras vidas comienza un proceso de socialización que va en constante evolución, pasando por la adolescencia donde se comienza a ver cómo las bases de esa socialización primaria existieron, o no. En el desarrollo contante de la evolución de la persona en sociedad el punto cúlmine de la acción se da cuando frente a la posibilidad de cometer un delito, las bases de socialización fortalecida generan una valla de contención para la no concreción del delito. Al efecto, vale citar al Dr. Alejandro Piscitelli Murphy de la Pontificia Universidad Católica Argentina haciendo referencia a la citada teoría cuando expone: “El niño se socializa, los jóvenes se controlan socialmente y los adultos se auto controlan”.

Se conjuga todo esto en el “Principio de la Papa Frita”. Gracioso al oírlo, pero se vincula con la teoría del autocontrol. El principio nos demuestra que, si ponemos un plato con papas fritas frente a ciertas personas, si no es la mayoría, nadie come una sola y es difícil ponerse límites frente a la tentación que genera el sabor el famoso snack. La teoría del bajo autocontrol expone este principio como una regla frente a personas con una socialización primaria con conductas socialmente reprobadas. Para ser mas claros: si tenemos una persona propensa a cometer delitos debido a su formación social en general (familia, amistad, escuela, etc.), sumando a ello acciones reprobables que se pudieron detectar durante su interacción social. Se sobreentiende que la mismas no culminarían con una sanción. Esta no causaría efectos sobre el desviado por más que se intente. La resocialización de quien comente un delito no existe si la persona nunca estuvo socializada.

Es importante el paralelismo con el caso que hoy tiene en vilo a toda la sociedad argentina. El caso Loan no solo nos muestra lo aberrante del delito. Sino que también hoy también nos expone una situación preocupante, llevándonos a una pregunta. ¿Quién es el que nos cuida?, Cómo confiar en la institución que controla a las fuerzas policiales, si la misma demuestra actitudes que complican su accionar y abre hipótesis de complicidad.

Para ser más concreto, el Comisario cuestionado ya tuvo conductas inapropiadas con su función, no una, sino tres veces, las cuales se han registrado a través de denuncias dadas en otras localidades de la provincia. Hoy el funcionario policial está detenido y acusado de obstruir la investigación sobre un delito en el cual esta implicado un menor en la localidad de 9 de Julio, donde el mismo se deempeñaba como comisario, o sea, la máxima autoridad policial del pueblo.

Poner un plato de papa fritas frente al Comisario Maciel, es la causa por la cual la institución policial está en duda. No detectar esas conductas desviadas y castigarlas es una grave ofensa hacia la sociedad en su conjunto que confía plenamente en que su seguridad está garantizada, hoy con dudas.

Con tantas herramientas y técnicas que tenemos para detectar a tiempo a estas personas corrompidas e impedirles el ejercicio de la custodia de otro, es incomprensible cómo no se actuó antes y se cortó su continuidad en la fuerza policial en la provincia de Corrientes.

Mi intención es exponer que mucho está escrito, estudiado y con trabajos que pueden servir para entender y tratar de contrarrestar cuestiones que después tienen consecuencias graves, en este caso para una familia, pero que afecta y altera toda una sociedad.

*Profesor de Sociología UNNE.