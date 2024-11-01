Aprehendieron a un hombre tras robar en una florería

En la madrugada de este viernes Policías del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada- en recorrida de prevención de ilícitos apresaron a un hombre, que salía de una florería donde violentaron la puerta de acceso.

En su poder hallaron una suma de dinero y un celular que guardarían relación con el ilícito.

Los efectivos tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, del hecho delictivo ocurrido en la esquina de las calles San Martin y España, donde una persona desconocida ingresó al local comercial.Lograron la aprehensión y posterior identificaron de un hombre de 26 años de edad, quien se encontraba saliendo del lugar que presentaba la puerta totalmente violentada.El aprehendido junto a todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno y trasladado a la Comisaría Cuarta Urbana.