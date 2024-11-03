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Investigación

Un hombre murió electrocutado en un aserradero correntino

El lamentable hecho ocurrió en una localidad del interior.

Por El Litoral

Domingo, 03 de noviembre de 2024 a las 11:13
Imagen ILUSTRATIVA

Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en un aserradero de la localidad de Santa Rosa, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el sábado sobre Ruta Nacional 118 a la altura del kilómetro 60.

Se trata de un hombre de 37 años identificado de apellido Insaurralde, quien se encontraba manipulando los comando de una grúa. 

Según la información preliminar, un cable de alta tensión tomó contacto con el brazo hidráulico de la grúa, lo cual provocó la descarga eléctrica.

La víctima murió instantáneamente.

Se realizaron los trámites correspondientes del caso.

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