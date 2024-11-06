A 14 días del crimen del arquero, la familia exige Justicia

Familiares del arquero santotomeño Cesar Muñoz, a 14 días del crimen eligieron hablar con la prensa ya todavía no hay detenidos, ni avances importantes en la investigación y anunciaron que volverán a marchar para exigir Justicia.

La madre y dos hermanas de la víctima relataron a Radio Ciudad cómo fueron las últimas horas de Cesar antes de ser ejecutado y pidieron Justicia y que no se olviden de la causa.

Teresa, madre de la víctima, entre llantos e impotencia pidió que los vecinos hablen y que no tengan miedo: "Necesitamos que los vecinos que vieron algo y saben lo que pasó que hablen, que no se escondan, que no tengan miedo, necesitamos que nos ayuden", imploró.

Por otra parte, Carolina, una de las hermanas del deportista expresó: "Hoy hace 14 días que mataron a mi hermano y todavía no sabemos nada, no sabemos que pasó, los asesinos o el asesino de Cesar caminan sueltos por la calle y nosotros estamos destrozados".Fotos: UrgenteSantotome.com.ar