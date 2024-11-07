Caso Loan: una perito, en el ojo de la Justicia

Una mujer que llegó a la localidad de 9 de Julio como perito para trabajar los primeros días en el caso Loan, está en el ojo de la Justicia Federal. Se trata de María Luisa Lezcano quien presentó estudios grafológicos de los imputados y esta semana declaró ante la Justicia tras lo cual ordenaron allanar su casa en Colonia Las Rosas, Tunuyán (Mendoza) con la orden expresa de secuestrar su celular.

Además, en otro antecedente tuvo una causa en Neuquén por hacerse pasar por militar, ya que fue demorada con uniforme del Ejército, sobre la Ruta Provincial 14 en el cruce con Podestá.

Sobre su arribo a 9 de Julio dijo que fue contratada por el excomisario Walter Maciel detenido e imputado por la desaparición del niño de 5 años. Sospechan que sería una mujer mitómana.