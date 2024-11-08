Detienen a dos personas con marihuana y cocaína en una mochila

La Policía de Corrientes informó este viernes que demoró a dos hombres que circulaban en motocicleta, encontrando en su poder varios envoltorios de marihuana y cocaína.

El operativo fue realizado en horas de la madrugada en la intersección de calles Las Piedras y Lamadrid de la Capital correntina.

Efectivos de la fuerza en tareas de prevención, detuvieron a los ocupantes de una moto identificados como dos jovenes de 25 y 32 años quienes fueron requisados bajo los procedimientos legales, hallándose en una mochila que llevaban una bolsa con seis envoltorios de marihuana y dos de cocaína.

Al respecto se realizaron los correspondientes test orientativos en el lugar, confirmando la presencia de 5.206 gramos de marihuana y 131 gramos de cocaína, detallaron.

Ambos fueron detenidos y trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde continuarán las investigaciones y se llevarán a cabo los trámites legales correspondientes.