Corrientes

Detienen a dos personas con marihuana y cocaína en una mochila

Al respecto quedaron demorados dos jovenes mayores de edad. 

Por El Litoral

Viernes, 08 de noviembre de 2024 a las 11:33

La Policía de Corrientes informó este viernes que  demoró a dos hombres que circulaban en motocicleta, encontrando en su poder varios envoltorios de marihuana y cocaína.

El operativo fue realizado en horas de la madrugada  en la intersección de calles Las Piedras y Lamadrid de la Capital correntina. 

Efectivos de la fuerza en tareas de prevención, detuvieron a los ocupantes de una moto identificados como dos jovenes de 25 y 32 años quienes fueron requisados bajo los procedimientos legales, hallándose en una mochila que llevaban una bolsa con seis envoltorios de marihuana y dos de cocaína.

Al respecto se realizaron los correspondientes test orientativos en el lugar, confirmando la presencia de 5.206 gramos de marihuana y 131 gramos de cocaína, detallaron. 

Ambos fueron detenidos y trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde continuarán las investigaciones y se llevarán a cabo los trámites legales correspondientes.

