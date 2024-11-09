Intensa búsqueda de una menor de 16 años en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda de una menor de 16 años en la capital correntina.

Se trata de Fernández, Lorena Jazmín de 16 años edad, quien se ausentó de su hogar desde el viernes.

Sus características físicas son las siguientes: 1,60 de estatura aproximadamente, contextura delgada, tes trigueña con pecas en las mejillas, ojos de color marrón claro y cabello largo lacio de color negro con flequillo tipo recto.

Al momento de la desaparición vestía: calza de color negro, top de color marrón, crocs de color azul.

Por tal motivo, la Policía solicita la colaboración de todas aquellas personas que puedan aportar datos que ayuden a encontrar a al ciudadano.

Ante cualquier información, podrán acercarse a la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito de emergencia policial: 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.