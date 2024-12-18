Fueron a retirar 20 kilos de droga enviada en encomiendas y terminaron presos

Mediante el uso de un un escáner portátil hallaron una encomienda con 20 kilos de marihuana en un transporte de paquetería que partió de Formosa e ingresaba a la provincia de Corrientes, en un procedimiento realizado por la Patrulla Fija "Puente General Belgrano", dependiente del Escuadrón 51 "Fontana".

Con un seguimiento controlado a la unidad de transporte, el operativo finalizó en Córdoba donde apresaron a dos hombres que se presentaron a retirar justamente el envío que supuestamente contenía estupefaciente, el cual ya había sido detectado y secuestrado, por orden del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, Chaco.

Según se informó la Gendarmería Nacional, realizaba controles sobre el kilómetro 5 de la Ruta Nacional N° 16, donde detuvieron la marcha de un rodado perteneciente a una empresa de servicio de paquetería, procedente de Formosa, que tenía como destino final la ciudad de Córdoba. Previamente cruzaría por Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, según detallaron.Al momento de la inspección, mediante el uso de un moderno escáner portátil, los efectivos observaron la presencia de una sustancia vegetal dentro de una de las encomiendas.Ante esa situación, frente a testigos, los gendarmes pudieron constatar que se trataba de 20 paquetes que a la prueba de campo narcotest, arrojaron resultado positivo para marihuana, con un peso de 20 kilos.

Teniendo en cuenta lo sucedido, el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, ordenó que se implemente una entrega vigilada.Por ese motivo, los integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Córdoba" detuvieron a dos ciudadanos que se presentaron para retirar la encomienda en la sucursal de la empresa de paquetería en Córdoba.El magistrado interviniente dispuso la detención de los involucrados, como así también el secuestro de la droga