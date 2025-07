“En la comisaría querían que culpara a Macarena”: qué declaró Benítez en la causa Loan

Antonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña, dijo en su declaración que fue torturado en la comisaría de 9 de julio y que lo amenazaron para que culpara a Macarena Peña, hija de Laudelina Peña e hijastra suya.

"La oficial de Santa Lucia Macarena Delgado me dijo que las personas que me pegaron eran de Corrientes. También me dijeron que culpe a Macarena o a Mónica", señaló Benítez en su declaración.

También reveló cuál fue su respuesta ante tal amenaza: "Yo le decía como voy a culparlas, si yo no las vi".

"Estuve sin comer. Estuve esposado en una esquina, recién domingo al mediodía nos pusieron en el calabozo de 9 de Julio, al fondo de la comisaría", contó.

En esa misma línea, relató: "El día domingo me había desmayado, cuando me desperté me había dado agua Noguera, y después me llevaron al hospital. El lunes viene la doctora, me revisó y vio que estaba bien. El martes nos trasladaron a Goya".

