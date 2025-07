Mónica Millapi introdujo la figura de un “hombre malo” en caso Loan

En las últimas horas trascendieron detalles de la polémica declaración de Mónica del Carmen Millapi, pareja de Daniel "Fierrito" Ramírez, quienes se encuentran detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio. Fue otra de las imputadas por el delito de sustracción de menores que fue indagada por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.



Contó que después de lavar los platos una vez finalizado el almuerzo, Laudelina Peña, tía de Loan, les propuso ir al naranjal, lo cual le resultó llamativo: “Yo estaba sentada. Al rato, cinco minutos más o menos, Laudelina dijo ‘vamos a buscar naranjas’. Me pareció extraño porque a ella no le gusta andar por el monte, no le gusta caminar y andar”.



Posteriormente, dijo que durante esa salida su marido recibió un llamado (”era su hermana”, afirmó), ella se distrajo y perdió de vista al pequeño de 5 años y el resto.

Tras advertir que Loan no estaba, los adultos comenzaron a buscarlo en diferentes direcciones mientras ella se quedó con los demás chicos. Pasó un rato y, sin novedades positivas, después decidió llevarlos a donde había quedado estacionado su auto para ir a ayudar a Laudelina.



En ese momento, aseguró haber encontrado a los menores asustados, y reveló: “Cuando llego, los chicos estaban llorando en el auto, y me dijeron que el hombre malo les dijo muchas cosas malas”. Lo que no supo determinar es a quién se referían los niños con esa calificación.



“Entonces, ahí le llamé a mi marido y le dije que iba a llevar a los chicos, y me fui”, cerró Millapi.