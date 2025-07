Caso Loan: Pérez habló de una "venganza" y de una interna familiar "muy fuerte"

n La jueza federal Cristina Pozzer Penzo tomó declaraciones indagatorias por la desaparición de Loan Danilo Peña en 9 de Julio al matrimonio de la exfuncionaria María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Guido Pérez.

Ambos revelaron detalles sobre el almuerzo en el que se vio al niño por última vez y buscaron despegarse de las acusaciones, aunque no pudieron justificar la prueba irrefutablde de la odorología positiva en sus vehículos la Ford Ranger y el Ford Ka.

En el caso de Pérez expresó: “Pensando en nuestros vehículos”, ante la posibilidad de que “a alguien se le ocurra plantar algo” en los rodados “decido llamar al comisario”.

Frente al hecho aseguró que “le pedí a mi esposa -Victoria Caillava- el número porque ella lo tenía agendado por ser secretaria del colegio secundario”.

Cabe señalar que el día de la desaparición de Loan Caillava relató que llamó a un polcía que conocía el cual estaba franco de servicio en ese momento, aunque llamó la atención por su función de funcionaria que no haya llamado a la Comisaría o al propio comisario, teniendo cuenta que tenía agendado su número según declaró ahora su marido.

Pérez también habló de la noche en que fueron apresasdos el viernes 21 de junio. “Ni bien nos trasladan a la Comisaría, en un tono agresivo” asegura que le dijeron “ahora vamos a hablar”. Añadió que “me llevaron a un sector atrás y me pegaban por la nuca, en la cabeza, me pusieron una bolsa de residuo negro me dejaban sin respiración, no los podría reconocer. No escuché apodo, nombres”, denunció.

Acerca de la polémica conservadora el día del almuerzo en casa de Catalina Peña el día en que desapareció Loan, admitió que tenían “una mini conservadora de tela, que más o menos mantiene, ahí llevamos la gaseosa, el pan, y una botella de vino”.

Luego se refirió al otro detenido Antonio Benítez. “Tengo sospechas de este señor, por su actitud por su comportamiento, me dio la sensación de una persona que no está en su normalidad. Durante toda la comida no lo vi abrir la boca”, remarcó y le preguntaron si estaban los hermanos de Loan y respondió: “no los puedo identificar no los conozco...”Por otra parte buscó despegarse al insistir una y otra vez que no conoce a nadie.“Nosotros estamos acá por muchísima mala suerte de estar en el lugar y momento equivocado”, y después aseguró que “no estábamos en conocimiento que estaba extraviado en el momento que nos fuimos, cuando nos fuimos lo que sabíamos era que la tía iba al encuentro de una criatura”.Sin embargo Laudelina Peña en su declaración dijo que le contó a su hermano José de la desaparición de su hijo cuando estaba “conversando con Pérez”.En tanto que Caillava se mostró como cercana a las fuerzas del orden e introdujo el dato de que era “informante” de la Policía en causas para esclarecer delitos de narcotráfico en la localidad de 9 de Julio.Primeramente se explayó sobre cómo llegaron al almuerzo. Explicó que fue Laudelina quien la invitó y que llevaron una petaca para compartir. Luego relató que, después de comer, su marido le dijo para irse porque estaba apurado por el partido de River a las 15.En este primer punto surge una duda que puede convertirse en contradicción. En sus declaraciones anteriores, tanto Pérez como Caillava aseguraron que se habían enterado de la desaparición, pero igualmente decidieron irse.Ahora cambiaron su relato y declararon que en realidad no lo sabían. “Le entendí a Laudelina que Loan quería venir con el papá y venía por el callejón no que se había perdido”. siguió.En coincidencia, ambos se declararon inocentes por la desaparición del niño.