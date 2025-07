Maciel apuntó contra Laudelina y su pareja Antonio Benítez por la desaparición de Loan

Quedó claro que el excomisario Walter Maciel para la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo no es un imputado más dentro del andamiaje judicial en la investigación de la desaparición de Loan Peña en 9 de Julio.

Declaró por más de 5 horas, cargó contra los demás imputados, y en especial consideró que Laudelina Peña y su pareja Bernardino Antonio Benítez “tienen algo que ver” con el enigmático caso que sigue sin respuestas.

Insistió en que tiene miedo que lo maten en la cárcel, y no ocultó que tuvo diferencias con el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Goya, quien según sus palabras en esas primeras horas “no se hacía presente en la zona de búsqueda” que las novedades se hablaban telefónicamente y que "la causa me superó", se sinceró.

Sin embargo nada de lo que dijo echó luz sobre el paradero del niño que habría sido raptado delante de su papá y su abuela en el paraje Algarrobal, el pasado 13 de junio, indicaron a este medio fuentes vinculadas con la causa.

Cabe señalar que está imputado por los delitos de "sustracción y ocultamiento". Dijo que se enteró hecho "entre las 16 y las 16.05”, cuando recibió “un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillava, en mi teléfono particular. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar” y mencionó que iba junto a Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres. “A las 16.15 se presenta el jefe de bomberos, que está a escasos metros de la Comisaría, porque tenía un incendio y quería personal. Le mando a la cabo 1° Segovia Daniela", relató.

Aseguró que lo primero que le llamó “poderosamente la atención", fue verlo a Benítez sin remera que se movilizaba en una motocicleta y que al llegar a la casa de la abuela de Loan, notó que Catalina Peña estaba "muy fría para la situación". "Se perdió el morochito, Loan", le dijo según su relato, descripto por Clarin.

En cuanto al papá de Loan consideró que "para mí no estaba normal. Tenía aliento etílico. Me dice que es José Peña. Le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que me dice: 'Ya va a salir'".

Con respecto al polémico hallazgo del botín de Loan, no supo decir quien lo encontró. En un momento de la búsqueda recibió la llamada de un teléfono corporativo. Era un hombre que le pedía hablar con su jefe. Se trata del policía retirado Francisco Méndez, el último detenido de la causa.

Maciel contó que Méndez le dijo que “estuvo trabajando en el campo y que había encontrado unas huellas” Estaba en ese momento con Roque Báez, director de la Unidad Regional Goya.

Fueron al lugar donde el policía retirado le mostró en el interior del monte un charco de barro con una parte seca y otra hecha un lodazal. En la parte seca había pisadas que indicaban ser de una persona humana.

El tamaño le llamaba poderosamente la atención, advirtió.

Luego, nientras observaban el lugar apareció Laudelina Peña junto con "dos o tres mujeres". "Llega de forma, no sé cómo describir, una persona mitómana, no tengo ningún tipo de dudas. Me pregunta dónde está la zapatilla. Le digo yo que se calme. Y yo personalmente me dispongo a sacar tomas fotográficas", relató.

Luego, sigue contando Maciel, le dijo a unos cadetes que preserven la zona. "Las mujeres se metieron y sacacaron del fondo del barro, un elemento, que era el botín. Laudelina tenía una seguridad de que era el botín de Loan", describió.

Sin embargo, no supo explicar con exactitud quién hizo el hallazgo del botín porque en ese momento él se había dado vuelta. "Cuando me doy vuelta de nuevo, el botín lo tenía Laudelina. Le ordeno que lo deje. Ahí observo que nuevamente estaban sacando fotos. Ahí les pido a las mujeres que no sacaran fotos", remarcó.

Pérez y Caillava

Con respecto a dos de los detenidos que tiene la causa el exmarino Carlos Pérez y la exfuncionaria María Victoria Caillava, aclaró que jamás los autorizó a viajar a Corrientes, tal como afirmaron ambos.

Al otro día de la desparición de Loan, el 14 de junio, la pareja se trasladó a la Capital correntina y luego cruzaron al Chaco.

Explicó que Caillava le mandó un mensaje informando que estaba en Corrientes por problemas médicos de salud oncológicos.

"Me dice que si los necesitaban, viajaban (de regreso al pueblo)", explica y asegura que les dijo que "hagan sus cosas porque había una sola prioridad: encontrar al nene", contó.

En cuanto a las preguntas de los investigadores, Maciel dejó en claro que sospecha de todos los que estuvieron en el almuerzo. Del matrimonio de la funcionaria y el ex navío sostuvo que no eran amigos y que a Pérez lo conoció en un acto protocolar.

(WA)