Caso Loan: los nuevos allanamientos iniciaron con la casa del último detenido

La jueza Federal de Goya Cristina Pozzer Penzo reinstaló el secreto de sumario en la investigación por la desaparición de Loan Peña, por un período de 10 días. Lo hizo al término de la prologada declaración del excomisario de la Comisaría de 9 de Julio Walter Maciel.

En base a la nueva disposición, los abogados de la querella y la defensa no podrán tener acceso al contenido del expediente al menos hasta el 28 de julio.

La magistrada sostiene que la detención del octavo sospechoso en la causa, el suboficial retirado de la Policía provincial Francisco Amado Méndez e informante de Maciel, fue motivo suficiente para decretar nuevamente el secreto de sumario, “a fin de realizar actos procesales urgentes”.

“En este sentido, respecto a la aparición de otro imputado, y a fin de realizar actos procesales urgentes, considero oportuno decretarse la reserva de las actuaciones de conformidad a lo dispuesto por el artículo 204 última parte del segundo párrafo del CPPN, que dispone: ‘.… La reserva no podrá durar más de diez días y será decretada solo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquella sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados.…’., citó la jueza.

Allanamiento

Una de las medidas que sorprendió fue la decisión que adoptó la jueza el jueves a la noche con respecto a librar siete allanamientos.

El primero de esos operativos comenzó a materializarse este sábado en la casa del policía retirado Francisco Amado Méndez que es el octavo detenido de la causa.

Cuando llegaron los efectivos de la Policía Federal Argentina, colocaron cintas de cerramiento al domicilio que queda a pocas cuadras de la familia del niño desaparecido Loan Peña del barrio Chaquito de 9 de Julio.

Al arribar, los efectivos encontraron en el interior del domicilio a los familiares de Méndez.

"Del procedimiento también participaron perros rastreadores pertenecientes a la división de canes de la Policía Federal.

Los animales recorrieron el perímetro del domicilio, revisaron cada espacio, y se detuvieron en la cámara séptica así como en todo el predio aunque no habrían hallado nada significativo.

Los uniformados, en tanto, recogieron distintos elementos que serán oportunamente cotejados a fin de verificar si podrían arrojar alguna evidencia.

Durante todo el momento pudo verse ingresar y salir a los federales con maletines utilizados por los peritos para recoger elementos.

Según publicó Clarín al término del allanamiento, los efectivos se llevaron una carpeta con detalles de lo incautado y además secuestraron "un revolver calibre 32 largo" y varias cajas de cartuchos, entre otras cosas.

Cabe señalar que Méndez fue detenido, después de las declaraciones de Laudelina Peña. La tía de Loan durante su indagatoria -que duró unas cinco horas- mencionó a Méndez como una de las personas que pudo haberse encontrado en la tapera abandonada y llevarse a Loan.

Además, en las próximas horas se conocerán los destinos de los demás lugares que serán allanados.

