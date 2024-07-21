Intensa búsqueda de un joven de 15 años en la capital correntina

La Policía de Corrientes informó este domingo que iniciaron la búsqueda de un joven de 15 años en la capital correntina.

Se trata del adolescente Lisandro Joaquin Aquino, quién se ausentó de su hogar el día sábado por la mañana y hasta el momento no se tiene novedades de su actual paradero.

Sus características físicas son las siguientes: 1,85 de estatura aproximadamente, contextura delgada, tés blanca, ojos color marrones oscuro, cabellos cortos oscuro.

Al momento de su desapatición vestía: un pantalón deportivo color negro, una gorra de color negro con bordes fluorescente y una campera de color negra.

Señas particulares: tiene tatuajes de letras en los dedos de la mano izquierda.

Por tal motivo, la Policía solicita la colaboración de la población para poder dar con el paradero del menor.

Ante cualquier información, podrán acercarse a la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito de emergencia policial 911 en la Capital y 101 en el interior.