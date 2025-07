Misterioso mensaje extorsivo al hermano de Loan: “No alertes a nadie o no hay trato”

Cristian Peña, el hermano de Loan admitió haber recibido un enigmático mensaje extorsivo que viró las miradas que hasta el momento tenía el caso.

Salió a la luz un mensaje que recibió desde un teléfono con característica del Chaco, lo cual ya está siendo analizado por expertos en el tema para ver si podría tener fuerza de evidencia.

La captura de la conversación por WhatsApp deja ver que Cristian comenta que es su hermano y, desde el otro lado, le preguntan: “¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia?”.

“Él está bien. No quiero que alertes a nadie porque sino no habrá trato ¿ok?”, continúa el extorsivo mensaje enviado desde un contacto no agendado.

En medio de un clima de mucho dolor familiar, llegó el mensaje que estuvo precedido de una llamada, según se puede apreciar.