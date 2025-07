Camila Nuñez cree que querían llevarse a su nena, pero luego cambiaron por Loan

Durante cinco horas y media, Camila Nuñez (24) declaró como testigo “de mujer a mujer” ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, donde se explayó sobre “nuevos recuerdos” que tuvo sobre aquel 13 de junio cuando desapareció su primo polítco Loan Peña en paraje Algarrobal, en 9 de Julio.

No ocultó su desconfianza ante la participación que pudieran tener en el hecho su tía Laudelina Peña (que ahora fue procesada) y el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, detenidos por la desaparición del niño de 5 años.

“Solo la familia sabía que iba Loan”, lanzó en una posterior nota que realizó el diario bonaerense Infobae, donde la testigo relató algunos aspectos del caso y de sus desconfianzas, que podrían sumar como evidencias dentro del andamiaje que busca construir la Justicia Federal para tratar de encontrar luz al final del tunel en una intricada investigación.

“La vida acá era tranquila hasta que pasó esto”, remarcó, y añadió que “si no pudieron concretar llevarse a Loan y a mi nena, van a intentarlo con otro. No quiero que le pase a otro chico lo mismo que a Loan”, sostuvo.

Cabe señalar que Camila fue la persona que le tomó las últimas fotografías con su celular al niño que permanece desaparecido, cuando el grupo caminaba rumbo a un árbol de naranja, en un monte ubicado a más de 500 metros de la casa de la abuela Catalina Peña, que ese día ofreció un almuerzo en agradecimiento a San Antonio.

La testigo está convencida de que el objetivo primario de ese día de las personas que se llevaron a su primito podía haber sido su nena, aunque finalmente cambiaron de planes: “Yo pienso en mi hija y no me siento segura acá, ni siquiera en Goya. Me quiero ir lejos”.

Sin embargo, confiesa: “Lo primero que quiero es resolver la pregunta que me hace mi nena: ‘¿Dónde está Loan?”. Y luego sostiene que ella siente que “está vivo”.

Camila tiene una hija de 9 años, fruto de su pareja con Diego “Huevo” Peña, el sobrino de Laudelina.

Acerca del día del hecho recuerda que su hija no quería ir al campo porque en la escuela primaria “había una competición”, de todos modo “fuimos a desayunar”.

Al llegar dijo haber encontrado a su tía Laudelina y sus dos hijas mayores, además de Catalina Peña, la dueña de casa.

También estaba su tío José y su hijo más chico.

“Mi tío me saludó y Loan es medio que duda si te saluda o no. Después, solito afloja. Le cuesta entrar en confianza”, sostuvo ya añadió que después “se puso a jugar con mi nena”.

Añadió que posteriormente arribaron Antonio -Benítez- con su hijo menor, Caillava y Pérez; y Daniel ‘Fierrito’ Ramírez y Mónica Millapi con su hija y dos de sus sobrinos.

Recordó que hablaron de comidas tradicionales en la mesa durante el almuerzo.

En cuanto a la sobremesa, relató: “Antonio salió de la casa por delante. Fue el primero en irse al naranjal. Después, a los 5 ó 10 minutos, lo siguió Ramírez con los chicos. Laudelina, Millapi y yo íbamos detrás”.

Camila era la última. Cuando llegaron a la tranquera, Millapi siguió camino. Ella y Laudelina regresaron. “Yo me lamentaba que no había agarrado la carretilla para juntar leña y mi tía me dijo que iba a una planta de naranjas que estaba ahí al costado. Y ahí regresamos a la casa de la abuela”, continúa con el relato. En el camino, levantó fruta de unos árboles.

Cuando llegaron a la casa, Camila se puso a pelar los frutos y le pasó el cuchillo a la tía. “Carlos, entonces, empezó a decir que se iban a ver el partido y Victoria le avisa que va a buscar mandarinas para llevarse. La tía la sigue. La abuela iba más atrás”, detalla. Y añade: “Pérez empezó a caminar de un lado para el otro como nervioso. José estaba en la mesa”.

Fue en esa situación que la vio a Laudelina afuera. “Y ahí empezó todo”, se sincera otra vez. “Me preguntó si entró Loan, tenía el teléfono en la mano. Caillava creo que seguía con las mandarinas, pero no la vi”, describió antes de irse para el lado de la tranquera a ver si veía al nene.

“Salí sola y me encontré con los cinco chicos que gritaban ‘Loan, Loan’.

Diez metros más adelante estaba Millapi mirando, pensando en que respondería al llamado el nene, pero nada. Laudelina se quedó en la casa y Pérez y Caillava todavía no habían arrancado cuando salía a buscar. No llegué al naranjo”, remarcó Camila.

