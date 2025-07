Absolvieron a un hombre acusado de intento de homicidio en Loreto

Un hombre fue absuelto de culpa y cargo en el juicio por el intento de asesinato de Alejandro Romero en la localidad de Loreto que culminó el viernes en el Tribunal de Juicio N°2 de Corrientes. La Fiscalía no encontró pruebas fehacientes ni determinantes para acusar Jorge De León por el delito de intento de homicidio, por lo que el cuerpo tribunalicio compuesto por los jueces Juan José Cochia, Ariel Azcona y Facundo Esquivel, declaró su absolución y dispuso su inmediata libertad.

Cabe recordar que el homicidio de Alejandro Romero se produjo el 30 de agosto de 2015, pasada la medianoche en la esquina de las calles

Armengol Alegre y 9 de Julio de la localidad de Loreto, donde se encontraba un local en la que funcionaba un pool.

De acuerdo a la investigación policial realizada respecto al caso, en ese local se produjo un altercado entre De León y Romero. Se inició una discusión que fue subiendo de tono hasta que se trenzaron a golpes.

En el marco del forcejo, según la acusación y testigos, De León sacó un arma blanca, (un cuchillo) y le asestó dos puñaladas a su oponente.

Le produjo heridas punzo cortantes en el abdomen y en uno de los pulmones.

La víctima fue auxiliada por unos primos y amigos que estaban en el lugar y lo llevaron al Hospital Local. donde los médicos de guardia al advertir que las lesiones eran de suma gravedad determinaron que sea derivado a Corrientes.

En una ambulancia fue trasladado hasta el Hospital Llano, donde tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente de urgencia y así le salvaron la vida.

Los testigos que declararon en el debate, no pudieron precisar el momento en el que el acusado sacó el cuchillo.

Es por eso que el fiscal Jorge Omar Semhan no halló pruebas suficientes para acusar por lo que solicitó la absolución.

En la sentencia, el Tribunal resolvió absolver al imputado por falta de acusación fiscal. (NG).