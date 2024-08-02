Desesperada búsqueda de un joven de 23 años

La Policía informó este viernes que iniciaron la búsqueda de un joven de 23 años en la capital correntina.

Se trata de Gabriel Jesús Vega de quien se desconoce su paradero actual, siendo su último lugar de residencia, la ciudad de Resistencia Chaco.

Sus características físicas son las siguientes: 1,68 mts. de estatura aproximadamente, tes morocha, delgado, de cabello corto, en la parte interna del brazo derecho tiene tatuado la fecha “20 04 2020”, en la parte de arriba unas rayas como de un electrocardiograma.

Es por ello que se solicita la colaboración de quienes puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a este joven, puedan hacerlo ante la citada Comisaría Primera de la Mujer y el Menor nro. 484651; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.