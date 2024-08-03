Itatí: por un accidente hallaron un auto robado en Buenos Aires

Un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Itatí puso al descubierto el robo de un automóvil en la provincia de Buenos Aires en enero pasado.

Se trata de un vehículo Volkswagen Trend que fue sustraído en la localidad bonaerense de Merlo.

Fuentes policiales informaron a El Litoral que el accidente de tránsito se produjo esta madrugada en la localidad de Itatí, alrededor de las 4, 45 horas por calle Benigno Garay.

En el auto se desplazaban dos jóvenes. Por causas que se tratan de establecer el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol.

Ambos ocupantes fueron auxiliados y trasladados al hospital local.

Al ser examinados por el médico de guardia se determinó que sufrieron lesiones de consideración, por lo que creyó oportuno la remisión de estas personas accidentadas, al Hospital Escuela General José Francisco de San Martin de la ciudad de Corrientes Capital, para una mejor evolución médica.

Si bien se encuentran fuera de peligro, continúan hospitalizados. Consecutivamente y siguiendo directrices emanada por la fiscal oportunamente de turno en la instancia Judicial denominado (U.F.I.C) de la Primera Circunscripción Judicial de esta Provincia, se efectuó la convocatoria de personal policial de la Dirección de Científica y Pericias dependiente de la Unidad Regional Nº Uno, San Luis del Palmar, quienes tras acudir en el depósito de la comisaría de Itatí donde fue trasladado el automóvil, y realizar el correspondiente trabajo de competencia, detectaron anormalidades de numeración.

Se realizaron las averiguaciones correspondientes mediante la aplicación del sistema informático con el que se cuenta en la Policía Provincial, de donde se desprende la información que el estado actual del vehículo es robado en fecha 30/01/2024.

La chapa patente con el que cuenta el automóvil es original, sin embargo en el sistema informático se detecta como duplicado, por lo que debería de contar con una “D” entre las siglas alfanumérica del dominio; que indicara de ese modo coincidentemente tal situación. Señalando que en los vidrios del automotor, que fuera oportunamente peritado, no se parecía legiblemente el número de chasis con el que sale de fábrica. Compulsado todas estas circunstancias se pude establecer que los datos del automotor no coinciden con la cedula de identificación del vehículo, presumiéndose que se trataría de un documento apócrifo. (NG).