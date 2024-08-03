La familia de Loan marchó en Goya para pedir por su aparición del niño

Este sábado a la mañana se llevó a cabo una gran convocatoria en uno de los accesos a la ciudad de Goya, encabezada por María Noguera, José Peña y los demás hermanos de Loan, que lleva 52 días de desaparecido.

La comunidad volvió a autoconvocarse con carteles, pasacalles, pancartas al grito de “vivo lo queremos, vivo lo llevaron”.

También se replicó en cada paso la petición: “Justicia, justicia”, que se intercalaba con “Queremos a Loan”. La gente que llegó pasadas las 10 buscó dar todo su apoyo a los padres del niño desaparecido hace casi dos meses en paraje Algarrobal, de 9 de Julio. Mientras marchaban un grupo repartía folletos entre los automovilistas que cruzaban por el lugar.

Los acompañaron en la movilización, donde prometieron que van a continuar con esa medida en otras ciudades de la provincia de Corrientes y también relataron que estuvieron en la vecina localidad de Lavalle.

Por su parte, Jose Peña, el papá de Loan sostuvo ante los medios de prensa que “todos los días nos levantamos y es lo mismo, esperamos esa noticia. Hoy doy gracias a toda esta gente que nos acompaña, estamos acá porque nos llamaron y nosotros también necesitamos de todos para pedir por Loan”, señaló. Con respecto a otras situaciones opinó: “El resto de las cosas que se dicen no queremos saber nada, lo único que nos importa es dónde llevaron, qué hicieron con él, qué pudo haber pasado”, se preguntó ante Crónica TV.

También habló sobre las siete personas que se hallan detenidas por la desaparición de su hijo. “Ellos saben la verdad, que cuenten qué pasó quien se lo llevó. Cuando voy al campo y veo el lugar, pienso y pienso; digo cómo pudo haber sido tan rápido que lo hayan llevado. Me da una gran tristeza cuando voy con mamá ahora que ella está solita. Tengo que ir para atender a su hacienda, sus animales”, sostuvo.

Por otra parte Mariano, otro de sus hijos -quien llevaba puesta una remera con imagen de la virgen de Itatí- dijo que “tenemos la fe de confiar en la virgencita que la tenemos en el altar de casa. Tenemos la fe de que mi hermano está con vida y vamos a seguir con las marchas, vamos a continuar con las movilizaciones”, anunció. En otro orden de cosas, en el marco de la investigación, la jueza Cristina Pozzer Penzo ordenó el secuestro del teléfono celular de César Peña, otro de sus hermanos. Con respecto al hecho, Marino contó que “hablé con él y está muy tranquilo porque no tiene nada que ocultar. Ayer -por el viernes- le dio su teléfono y también la contraseña para que puedan entrar. Les quiso dar también el cargador porque -el equipo- estaba sin batería”, relató.

Añadió que cuando le preguntó por lo ocurrido su hermano le contestó que “siempre borra los chat, eso siempre hago”. Agregó que “Él estaba en su trabajo, en el campo, y ese día la hija de Laudelina le mandó una foto de Loan donde le dice mirá quién está acá”, relató.

El miércoles la jueza citaría a César Peña para que declare.

(WA)