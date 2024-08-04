¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Demoraron a tres personas por realizar maniobras peligrosas con una moto en plena avenida

En la madrugada de este domingo.

Por El Litoral

Domingo, 04 de agosto de 2024 a las 12:25

Tres jóvenes fueron demorados por la policía tras realizar maniobras peligrosas en una avenida de la capital, informaron fuentes oficiales. 

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en inmediaciones de avenidad Raúl Alfonsín y Chacabuco.

Efectivos policiales divisaron a tres sujetos a bordo de motocicletas realizando maniobras peligrosas.

Por tal motivo, a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos.

Se trata de tres mayores de edad, de los cuales, uno de ellos resultó poseer antecedentes delictivo y pedido de búsqueda y localización.

De igual forma, en el lugar también procedieron al secuestro de una motocicleta marca Honda Twister de 125ccm en la cual circulaban.

Las personas demoradas y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 5ta a fin de continuar con las diligencias del caso.

