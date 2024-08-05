La Justicia busca un dato clave en el celular del hermano de Loan Peña

La Justicia Federal está en una etapa crucial de la búsqueda de Loan Danilo Peña. Después de conocerse la foto de un nene en un shopping en Colombia, los investigadores ordenaron el secuestro del celular de César Iván Peña, el hermano mayor del chico que desapareció el 13 de junio en Corrientes.

El teléfono quedó en manos de la Justicia durante el sábado tras un operativo de la Policía Federal por orden de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. Será peritado por la Gendarmería Nacional a través del sistema UFED. Investigarán los mensajes, las llamadas y la galería de imágenes.

César Peña había señalado a Laudelina Peña como responsable de la desaparición de su hermano. En este sentido, las comunicaciones entre él y una de las hijas de la tía de Loan despertaron sospechas en la Justicia.

Con la pericia, buscan saber de qué hablaron y alguna pista que lleve a dar con el paradero del nene.

En la causa mencionan que una prima de 14 años le envió a César una foto de Loan durante el almuerzo en la casa de la abuela Catalina y minutos antes de su desaparición. Esa imagen no habría sido difundida, pero ya estaría en poder de la jueza Pozzer Penzo.

La jueza citó a la adolescente a declarar como testigo esta semana por la relevancia de esta fotografía en la investigación. La abuela de Loan también deberá declarar y contar su versión de los hechos. Lo hará en su domicilio de El Algarrobal, lugar donde vio a su nieto por última vez hace casi dos meses.

Durante los 53 días desde la desaparición de Loan, la abuela Catalina mostró versiones contradictorias, ya que pasó de acusar al comisario Walter Maciel a responsabilizar a su hija Laudelina.

En una entrevista, mencionó que “tres personas” la visitaron para que declarara que el nene había sido atropellado por Victoria Caillava y enterrado en el monte, declaración que complicaría al senador correntino Diego Pellegrini y al abogado de Laudelina, José Codazzi. Es la misma teoría que introdujo la tía Laudelina para intentar desviar la investigación.

La Justicia tomará esos testimonios, mientras la familia realiza una búsqueda en Colombia después de la difusión de una foto de un nene parecido a Loan en un shopping de Barranquilla. La Justicia Federal ya pidió a ese país que colabore con la investigación y el abogado Fernando Burlando viajará desde Miami para encabezar la investigación.

La crítica de la defensa al pedido de la provincia de Corrientes

La jueza Pozzer Penzo rechazó la solicitud del Gobierno provincial para ser querellante en la causa. No obstante, aceptó algunas medidas de prueba.

Este pedido fue criticado por abogados del comisario detenido Walter Maciel, Miguel Ángel Pierri y Facundo Díaz, que presentaron un planteo de nulidad y argumentaron que la participación de la provincia podría comprometer la imparcialidad del proceso y contaminar la prueba.

En el escrito de seis carillas aseguran que “es de conocimiento público el intento de intromisión de la Justicia provincial en el marco de las presentes actuaciones”, y añadieron: “Así lo dijo el fiscal al plantear la declinación de competencia de la Justicia provincial tras el anoticiamiento por los diversos medios de comunicación sobre la declaración de la coimputada Laudelina Peña y los tuits del gobernador de la provincia de Corrientes respecto de la resolución de la causa Loan”.

“No dudamos que Gobierno provincial pretende enderezar su cuestionable actuar mediante su constitución en querellante y por sobre todas las cosas, mediante la producción de pruebas ofrecidas que lejos de apuntar al esclarecimiento del caso, se proyectan claramente como medios de defensa del mismo”, concluyeron.

