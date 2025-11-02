Una motocicleta denunciada como robada fue recuperada tras tareas investigativas

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó una motocicleta que fue denunciada como robada días atrás en la ciudad Capital.

Durante el mediodía del sábado, un operativo en conjunto del personal de la Unidad Especial Antiarrebatos y del Destacamento San Marcos logró recuperar una motocicleta marca Honda, modelo Wave, que había sido denunciada como robada días atrás.

Las tareas investigativas llevaron a los agentes hasta el pasaje Solari y Ex Vía, del barrio San Antonio Este, donde se observó un rodado, que respondía a los detalles de la denuncia, que circulaba en esa zona abordada por dos sujetos.

Los ocupantes, mayores de edad, al notar la presencia policial abandonaron el vehículo en la vía pública y huyeron de la escena a pie. En tanto que la motocicleta fue secuestrada.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia correspondiente, donde se realizan las diligencias del caso.

