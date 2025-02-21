Detuvieron a un joven que semanas atrás fue "linchado" por vecinos

Este viernes se llevaron a cabo allanamientos en el barrio Cichero de la Capital correntina, donde apresaron a un joven implicado en varios hechos delictivos, según la investigación realizada por personal de la Comisaría Sexta Urbana, en colaboración con la Fiscalía en turno.

Cabe señalar que esta misma persona a fines de enero último había sido atrapado por vecinos que le propinaron una feroz golpiza, al ser descubierto cuando intentaba robar en unos departamentos.En esta ocasión era buscado por la sustracción de varios elementos de un domicilio ubicado Gobernador Gallino al 600, ocurrido el pasado 19 de febrero pasado.

semanas atrás fue linchado por vecinos

La Policía obtuvo imágenes de las cámaras de seguridad, y testimonios de que identificaron al mismo joven como autor del delito. En los allanamientos se logró el secuestro de una mochila de color gris denunciada como sustraída, como así también se procedió a la aprehensión del ciudadano conocido como "Bebe" de 35 años de edad.Fue puesto a disposición de la fiscalía en turno.