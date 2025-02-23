Pleno día ingresaron a un edificio y robaron en departamentos en Corrientes

Los dueños de al menos dos departamentos del edificio Irupé por calle Virasoro al 2400 de la Capital correntina denunciaron que el sábado al mediodía ingresaron en sus casas y se llevaron valiosos objetos como ser notebook, Tv tablet y ventiladores, entre otros elementos.

De acuerdo con los datos aportados por las víctimas, los delincuentes violentaron el acceso al garage tras lo cual accedieron por la puerta trasera hacia el área habitada.Una vez en el interior, forzaron las puertas de dos departamentos y robaron dos notebooks y una TV 32 pulgadas de uno de los domicilios y una notebook, una tablet y 2 ventiladores, del otro.