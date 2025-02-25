Dos detenidos por realizar maniobras peligrosas

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a dos personas que realizaban maniobras peligrosas sobre una motocicleta en la calles de la capital correntina.

Efectivos que realizaban una ronda de prevención en la zona de la Rotonda de la Virgen sobre Ruta Nacional N°12, visualizaron a dos hombres a bordo de una motocicleta que era conducida de manera riesgosa.

Ante el peligro que representaba para sus propias vidas y las de terceros, se procedió a la demora e identificación de dos hombres de 26 y 28 años. Los sujetos no pudieron justificar la propiedad del rodado por lo que fueron detenidos y el vehículo secuestrado de manera preventiva.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente donde se continúan los trámites de rigor.