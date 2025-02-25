La Policía detuvo a dos personas en diferentes operativos

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a dos personas en diferentes operativos en la ciudad capital.

Efectivos policiales realizaban un recorrido de prevención de delitos en cercanías de las calles Aviador Correa y Maipú. En el lugar visualizaron a un hombre mayo de edad que transportaba un tubo de gas. Al ser identificado se constató que se trataba de una persona de 34 años, conocida como "Chape". El sujeto no pudo justificar la propiedad del elemento que cargaba. Además, se averiguó que posee antecedentes policiales.

La segunda detención ocurrió en proximidades avenida Maipú y Necochea. Los oficiales encontraron a una persona que observaba los domicilios y vehículos estacionados. Se procedió a la demora e identificación de un hombre de 25 años, quien tiene pedido de captura, según las primeras averiguaciones.

Los demorados y lo recuperado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar los trámites de rigor.