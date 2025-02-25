¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

estación meteorológica calor en Corrientes Senasa
estación meteorológica calor en Corrientes Senasa
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

La Policía detuvo a dos personas en diferentes operativos

Una de ellas tenía pedido de captura.

Por El Litoral

Martes, 25 de febrero de 2025 a las 11:56

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a dos personas en diferentes operativos en la ciudad capital.

Efectivos policiales realizaban un recorrido de prevención de delitos en cercanías de las calles  Aviador Correa y Maipú. En el lugar visualizaron a un hombre mayo de edad que transportaba un tubo de gas. Al ser identificado se constató que se trataba de una persona de 34 años, conocida como "Chape". El sujeto no pudo justificar la propiedad del elemento que cargaba. Además, se averiguó que posee antecedentes policiales.

La segunda detención ocurrió en proximidades avenida Maipú y Necochea. Los oficiales encontraron a una persona que observaba los domicilios y vehículos estacionados. Se procedió a la demora e identificación de un hombre de 25 años, quien tiene pedido de captura, según las primeras averiguaciones.

Los demorados y lo recuperado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar los trámites de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD