estación meteorológica calor en Corrientes Senasa
Policía de Corrientes

Tres detenidos en diferentes operativos de seguridad

Uno de ellos tenía pedido de captura.

Por El Litoral

Martes, 25 de febrero de 2025 a las 11:06

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a tres personas en diferentes operativos en la ciudad capital.

La primera detención ocurrió en la noche del lunes en inmediaciones de avenida 3 de Abril y calle Mendoza, donde visualizaron a una persona que causaba disturbios en la vía pública en estado de ebriedad. Se identificó y demoró a un hombre de 29 años, quien registra pedido de captura.

Por otro lado, en la zona de las calles Necochea y Mendoza, los efectivos divisaron a dos personas que circulaban a bordo de una bicicleta. Los sujetos estaban observando el interior de domicilios y vehículos estacionados en el lugar. Se procedió a la demora de dos hombres de 25 y  28 años que no supieron justificar la propiedad del rodado. En las primeras averiguaciones se pudo constatar que uno de ellos posee antecedentes policiales.

Los detenidos y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías correspondientes a fin de continuar los trámites de rigor.

