Tres detenidos en diferentes operativos de seguridad

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a tres personas en diferentes operativos en la ciudad capital.

La primera detención ocurrió en la noche del lunes en inmediaciones de avenida 3 de Abril y calle Mendoza, donde visualizaron a una persona que causaba disturbios en la vía pública en estado de ebriedad. Se identificó y demoró a un hombre de 29 años, quien registra pedido de captura.

Por otro lado, en la zona de las calles Necochea y Mendoza, los efectivos divisaron a dos personas que circulaban a bordo de una bicicleta. Los sujetos estaban observando el interior de domicilios y vehículos estacionados en el lugar. Se procedió a la demora de dos hombres de 25 y 28 años que no supieron justificar la propiedad del rodado. En las primeras averiguaciones se pudo constatar que uno de ellos posee antecedentes policiales.

Los detenidos y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías correspondientes a fin de continuar los trámites de rigor.