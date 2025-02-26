Localizaron a un hombre que tenía pedido de inmediata detención

Un hombe de 38 años fue sorprendido por la Policía durante recorridas en prevención de delitos por el barrio Seminario, cuando se desplazaba en una motocicleta y al ver el patrullero paró e ingresó a una casa al intentar huir.



Fue alrededor de las 20 del martes por Pasaje San Nicolas, donde personal de la Comisaría Sexta Urbana interceptó al sospechoso apodado "Patiño".



Al verificar sus datos se determinó que pesaba un pedido de inmediata detención de la Justicia por lo cual fue trasladado de urgencia hasta la dependencia policial donde fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno.