¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

voto joven Juan Pablo Valdés Juan Pablo Valdés
voto joven Juan Pablo Valdés Juan Pablo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Localizaron a un hombre que tenía pedido de inmediata detención

Al ver a la policía ingresó a una casa e intentó huir.
 

Por El Litoral

Miércoles, 26 de febrero de 2025 a las 20:46

Un hombe de 38 años fue sorprendido por la Policía durante recorridas en prevención de delitos por el barrio Seminario, cuando se desplazaba en una motocicleta y al ver el patrullero paró e ingresó a una casa al intentar huir.


Fue alrededor de las 20 del martes por Pasaje San Nicolas, donde personal de la Comisaría Sexta Urbana interceptó al sospechoso apodado "Patiño".


Al verificar sus datos se determinó que pesaba un pedido de inmediata detención de la Justicia por lo cual fue trasladado de urgencia hasta la dependencia policial donde fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD