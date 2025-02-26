Recuperaron elementos denunciados como sustraídos

Este miércoles, realizaron un allanamiento en un domicilio del barrio Doctor montaña, donde recuperaron una garrafa de gas de 10 kilogramos y una manguera cortada junto a su conexión de bronce, que interesaban en una causa judicial por supuesto robo, investigada desde la Fiscalía en turno.

En el hecho tomaron intervención, efectivos de la Comisaría 14° Urbana con la colaboración del Comando de Patrullas y del Grim N° 5.Seguían la pista de la denuncia de un supuesto robo que los condujo hasta un domicilio de la barriada de la zona Sur de la Capital correntina.Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la Comisaría 14°.