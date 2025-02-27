Localizaron y apresaron a un narco buscado por la Justicia

En la ciudad de Esquina, localizaron y detuvieron a un hombre que era buscado por la Justicia Federal, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue en el marco de una investigación de la Delegación de Inteligencia Criminal Goya de la Prefectura Naval Argentina que orientó la búsqueda de un grupo de sospechosos en delitos de narcotráfico.

El procedimiento estuvo a cargo de una patrulla terrestre de la Prefectura Esquina, en cumplimiento con un oficio del Juzgado Federal en una causa por "supuesta infracción a la Ley 23737", confirmó este jueves el portal Actualidad Esquina.

Los efectivos, luego de montar una discreta vigilancia ubicaron al sospechoso de 41 años en inmediaciones del barrio Bicentenario de esta ciudad y tras su aprehensión lo pusieron a disposición del magistrado interviniente. Ordenó su traslado hasta el hospital "San Roque", debido a que el detenido manifestó padecer complicaciones en salud.

En consecuencia quedó alojado bajo un cuadro de hipertensión arterial, a la espera de un posterior diagnóstico médico que será remitido al juzgado actuante a partir de lo cual tomará nuevas determinaciones.