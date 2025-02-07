La Policía detuvo a 16 personas y se secuestró 19 vehículos

La Policía de Bella Vista informó que durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, tras realizar acciones de prevención y seguridad, detuvo a 16 personas y secuestró 19 motocicletas.

Se trató de operativos coordinados en diferentes puntos de la ciudad que realizaron control de documentación a los conductores.

El resultado de la operación fue de 16 detenidos para averiguación de antecedentes, 19 motocicletas por no contar con la documentación requerida y 3 silletas a las que no se pudo acreditar propiedad por parte de los demorados.

Los demorado junto a los elementos secuestrados fueron trasladados a las comisarías correspondientes donde se continúan las diligencias correspondientes.