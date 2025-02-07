Incendio detruyó casas, un auto y lesionó a un bombero en Corrientes

Pasadas las 7:30 de este viernes llamaron a los Bomberos Voluntarios de Esquina por un incendio de gran magnitud afectó dos viviendas y un automóvil en el Barrio 45 Viviendas de esa ciudad. Durante el trabajo se vivió momento de gran tensión cuando una columna con fuego cayó sobre uno de los bomberos que terminó hospitalizado, aunque las lesiones serían leves.

Acudieron tres dotaciones del cuartel local que trabajaron con intensidad para controlar las llamas y evitar mayores daños, según publicó Actualidad Esquina.

Según detallaron, el fuego se inició en un galpón que contenía materiales altamente combustibles, lo que facilitó su rápida propagación.Lamentablemente, un Ford Ka quedó completamente destruido, al igual que la estructura del galpón.Las llamas también alcanzaron una vivienda que terminó con daños en un 80%, mientras que la casa contigua solo presentó afectaciones parciales en el techo, antes de que los bomberos lograran sofocar el fuego.Al momento del incidente, los moradores salieron del lugar, por lo que solo se produjeron pérdidas materiales, según detallaron desde el mismo medio de prensa local.El fuego ocasionó el derrumbe de una parte del garaje, precisamente en la zona donde aparentemente se originó el incendio, según indicaron fuentes del caso.Lo que más susto ocasionó se produjo durante las tareas de control, cuando un bombero sufrió un accidente cuando una columna y parte de la carga del techo en llamas colapsaron sobre él. Gracias a su agilidad y el equipo de protección que llevaba puesto, logró salir ileso.

De todos modos está internado en observación.Para determinar el origen del incendio, se realizaron peritajes que estuvieron a cargo del licenciado Diego Escobar. Además, debido a la falta de especialistas en la localidad, se solicitó la intervención de peritos de los Bomberos de la Policía, de Corrientes Capital.Por cuestiones de jurisdicción, también intervino personal de la Comisaría Segunda.