Indagaron a dos detenidos por narcomenudeo que continuarán presos

En el marco de una causa por infracción a la ley N° 23.737 de narcomenudeo, fueron citados a indagatoria dos personas detenidas el sábado en Mocoretá, en un allanamiento realizado por la Prefectura Naval Argentina.



Los operativos fueron dispuestos desde el Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, a cargo de Gustavo Del Corazón De Jesús Fresneda, Secretaría Penal N° 2 a cargo de Nahuel Andrés Oliva.



En la ocasión, los efectivos irrumpieron en dos domicilios y arrojó como resultado el secuestro de cocaína, marihuana, dos motos, dinero en efectivo, dos armas de fuego, municiones, celulares, elementos de corte y documentación de interés para la causa, quedando todo a disposición de la Justicia Federal.



Lo secuestrado representa un total de $18 millones, según estumaron.



En tal sentido este martes los dos implicados declararon ante el fiscal del caso que dispuso que continúen detenidos.