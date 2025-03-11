Incautaron una moto con adulteraciones en cuadro y motor

En un control vial, efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme, secuestraron una motocicleta con adulteraciones en el cuadro y motor, al advertir que las numeraciones fueron limadas.

La Policía realizaba un operativo de control, sobre la avenida San Martin cuando detuvieron la marcha de una motocicleta de 110 cc, que era conducido por una persona de apellido Rodríguez, mayor de edad, según precisaron.

Inicialmente los uniformados observaron que el rodado presentaba algunas irregularidades como ser la falta de espejos retrovisores, plásticos, luces de giros y que el conductor no llevaba colocado el correspondiente casco de seguridad.

Además, el ocupante carecía de las documentaciones de propiedad de la moto, por lo cual, bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro preventivo.En la dependencia policial, al iniciar las averiguaciones correspondientes observaron que el estampado alfanumérico del motor y cuadro, se hallaban limados, lo cual abrió otra instancia judicial. La Fiscalía ordenó que se inicie una causa judicial por supuesta receptación de elemento de dudosa procedencia.