Policías de Corrientes asistieron a una mujer que dio a luz

Ocurrió en un barrio de la capital, y tanto ella como el bebé, se encuentran en buen estado de salud.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de marzo de 2025 a las 11:34

Efectivos policiales ayudaron en horas de la noche a un mujer que concibió a su bebé en su domicilio. A través un pedido telefónico de emergencia, los agentes acudieron rápidamente a la casa, ubicada entre calles Luchelli y Virgen de la Merced de Corrientes.
Tras la asistencia, la mujer fue trasladada al hospital materno neonatal "Eloisa Torrent Vidal", donde horas más tardes, la madre e hija gozaron de buena salud.
Los oficiales protagonistas de esta historia fueron: la Oficial Auxiliar, Verónica Zamudio, la Oficial Ayudante, Miguel Ángel Sarabia y el Sargento Primero, Esteban González, quienes ofrecieron sus servicios de ayuda a la mujer embarazada.
 

