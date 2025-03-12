Policías de Corrientes asistieron a una mujer que dio a luz

Efectivos policiales ayudaron en horas de la noche a un mujer que concibió a su bebé en su domicilio. A través un pedido telefónico de emergencia, los agentes acudieron rápidamente a la casa, ubicada entre calles Luchelli y Virgen de la Merced de Corrientes.

Tras la asistencia, la mujer fue trasladada al hospital materno neonatal "Eloisa Torrent Vidal", donde horas más tardes, la madre e hija gozaron de buena salud.

Los oficiales protagonistas de esta historia fueron: la Oficial Auxiliar, Verónica Zamudio, la Oficial Ayudante, Miguel Ángel Sarabia y el Sargento Primero, Esteban González, quienes ofrecieron sus servicios de ayuda a la mujer embarazada.

