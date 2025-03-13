Recuperaron la totalidad de las cosas robadas en una escuela de Itatí

Efectivos de la Comisaría de distrito Itatí, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno lograron recuperar elementos denunciados como sustraídos por directivos de una escuela ubicada en el Paraje Guayu.



En consecuencia, se realizaron intensos trabajos de investigación que derivaron en la obtención de órdenes de allanamientos, que permitieron recuperar objetos requeridos por la Justicia.



Se trata de un monitor marca Samsung y un parlante portátil marca Ciclos, que pertenecen al establecimiento escolar.



Las cosas recuperadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía interviniente, en tanto, que avanzan con la causa para dar con los autores del delito.