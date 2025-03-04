¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Demoraron a un hombre que robó una bicicleta

El propietario del rodado había denunciado su sustracción.
 

Por El Litoral

Martes, 04 de marzo de 2025 a las 12:09

Tras un intenso allanamiento en el barrio "Loma Linda" de la ciudad capital, la policía de Corrientes, detuvo ayer a un hombre que robó una bicicleta.


La orden de detención, se desarrolló en de calle Castelli al N°2800 , donde efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Octava Urbana, identificaron la bici de marca SLP rodado 29, que había sido previamente denunciado por su propietario.


El autor de la sustracción es un joven de de 21 años de edad, a quien lo trasladaron a la comisaría jurisdiccional, donde se realizan los trámites del caso


 

