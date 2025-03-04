Demoraron a un hombre que robó una bicicleta

Tras un intenso allanamiento en el barrio "Loma Linda" de la ciudad capital, la policía de Corrientes, detuvo ayer a un hombre que robó una bicicleta.



La orden de detención, se desarrolló en de calle Castelli al N°2800 , donde efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Octava Urbana, identificaron la bici de marca SLP rodado 29, que había sido previamente denunciado por su propietario.



El autor de la sustracción es un joven de de 21 años de edad, a quien lo trasladaron a la comisaría jurisdiccional, donde se realizan los trámites del caso



