¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Romina Yan Gustavo Valdés Juan Aguirre Lanari
Romina Yan Gustavo Valdés Juan Aguirre Lanari
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SAN LUIS DEL PALMAR

Recuperaron dos tubos de gas y un celular robados

Además, en otro hecho, demoraron a dos personas que protagonizaban una pelea en la calle
 

Por El Litoral

Martes, 04 de marzo de 2025 a las 20:03

En distintas intervenciones, personal policial de la Comisaría de San Luis del Palmar, demoró a dos personas y recuperó sendos tubos de gas y celular, denunciados como sustraídos, en tanto que en otro hecho, aprehendió a jóvenes que protagonizaban una riña en la vía pública. 


Inicialmente recuperaron un cilindro de gas de 10 kilogramos y demoraron a una persona mayor de edad, vinculada con la causa tramitada ante la Fiscalía en turno. 


Por disposición del Ministerio Público en una rápida investigación, lograron recuperar un celular de alta gama y otro tubo de gas de 10 kilogramos, por lo cual fue demorado otro individuo.
Por otra parte, personal policial debió intervenir en una riña callejera, suscitada en la vía pública, procediendo a la demora de dos jóvenes que protagonizaran la pelea. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD