Recuperaron dos tubos de gas y un celular robados

En distintas intervenciones, personal policial de la Comisaría de San Luis del Palmar, demoró a dos personas y recuperó sendos tubos de gas y celular, denunciados como sustraídos, en tanto que en otro hecho, aprehendió a jóvenes que protagonizaban una riña en la vía pública.

Inicialmente recuperaron un cilindro de gas de 10 kilogramos y demoraron a una persona mayor de edad, vinculada con la causa tramitada ante la Fiscalía en turno.

Por disposición del Ministerio Público en una rápida investigación, lograron recuperar un celular de alta gama y otro tubo de gas de 10 kilogramos, por lo cual fue demorado otro individuo.Por otra parte, personal policial debió intervenir en una riña callejera, suscitada en la vía pública, procediendo a la demora de dos jóvenes que protagonizaran la pelea.