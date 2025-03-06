Sorprendieron a una banda delictiva acusada de la sustracción de ovejas

Luego de un paciente trabajo investigativo, personal de la Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá logró ubicar a los integrantes de una organización delictiva acusada de robar ovejas en la zona rural de ese departamento.



Quedaron comprometidos en distintos hechos delictivos que se venían sucendiendo y que eran denunciados por ganaderos.



Por intervención en la causa del Fiscal Rural y Ambiental de Curuzú Cuatiá, Dr. Oscar Cañete se dispuso la detención de uno de elos apodado "Cordobes".



Según describieron fue el primero en caer y quedar a disposición de la Justicia después de un allanamiento realizado en su casa donde ademas se encontraron restos de ovejas y las herramientas que habrían sido utilizadas para las faenas clandestinas.



El hombre fue puesto a disposicon del Fiscal Rural que avanza con la tipificación de los cargos en su contra.



En tanto que uno de sus cómplices ya fue debidamente identificado y permanece aún en libertad, a la espera de una orden de captura que podría librarse de un momento a otro.

La Policía cree que de esta manera se pondría fin a un flagelo que aquejaba a los ganaderos.