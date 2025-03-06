Circulaban en una moto, vieron a la Policía y quiseron escapar

En la localidad de San Luis del Palmar, la Policía demoró en la madrugada de este jueves a una persona que circulaba junto a otro joven en una motocicleta y que al ver un patrullero, ambos se dieron a la fuga. Uno de ellos fue alcanzado tras un rápido seguimiento del personal de la División de Investigación Criminal de la Comisaría local.

Fue alrededor de las 0.30 por calles Córdoba y Aviador Arguello, donde divisaron a los sospechosos a bordo de una motocicleta, sin plásticos y partes ensambladas.La situación llamó la atención y los efectivos buscaron identificarlos tras lo cual ambos abandonaron el rodado en la vía pública y emprendieron su huida a pie.Lograron la demora de uno de ellos, un hombre – mayor de edad-, y procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta 110 cc.En relación con lo ocurrido, se avanza con la investigación para conocer la legal procedencia de la misma y si presenta pedido de secuestro.