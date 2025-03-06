¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SAN LUIS DEL PALMAR

Circulaban en una moto, vieron a la Policía y quiseron escapar

Por El Litoral

Jueves, 06 de marzo de 2025 a las 21:08

En la localidad de San Luis del Palmar, la Policía demoró en la madrugada de este jueves a una persona que circulaba junto a otro joven en una motocicleta y que al ver un patrullero, ambos se dieron a la fuga. Uno de ellos fue alcanzado tras un rápido seguimiento del personal de la División de Investigación Criminal de la Comisaría local.


Fue alrededor de las 0.30 por calles Córdoba y Aviador Arguello, donde divisaron a los sospechosos a bordo de una motocicleta, sin plásticos y partes ensambladas.
La situación llamó la atención y los efectivos buscaron identificarlos tras lo cual ambos abandonaron el rodado en la vía pública y emprendieron su huida a pie.
Lograron la demora de uno de ellos, un hombre – mayor de edad-, y procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta 110 cc.
En relación con lo ocurrido, se avanza con la investigación para conocer la legal procedencia de la misma y si presenta pedido de secuestro.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD