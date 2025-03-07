Interceptaron encomiendas con marihuana por un valor cercano a los $50 millones

En un control de la Gendarmería Nacional, montado en jurisdicción de Santo Tomé, incautaron tres bultos que eran enviados como encomienda por una empresa de transporte de paquetería, en los que hallaron casi 20 kilos de marihuana

El procedimiento fue realizado por personal del Escuadrón 57, durante una actividad específica donde verificaba documentaciones vehiculares en el corredor de la Ruta Nacional 14.

En esas circunstancias, demoraron el avance de un vehículo con numerosas cajas y paqueterías de envíos postales, que tenía como destino la provincia de Buenos Aires.De acuerdo con lo dispuesto por el magistrado interviniente, y luego de examinar el contenido de los mismos, se constató la presencia de una sustancia vegetal compacta.El contenido incautado fue sometido al análisis químico del narcotest que arrojó resultados cromáticamente positivos para “cannabis sativa”, con un peso de 18,518 kilogramos.Intervino la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que dispuso el secuestro del estupefaciente con un aforo total estimado de $ 49.947.313,75.