La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre por quemar basura en un domicilio ubicado en la localidad correntina de San Cosme.

Efectivos policiales fueron alertados de que en un inmueble ubicado por Ruta provincial N°5, se estaba produciendo una quema de basura, situación que se encuentra prohibida en todo el territorio provincial, a causa de la gran sequía y emergencia climática.

Por tal motivo, los policías acudieron al lugar y dieron con la persona que estaba realizando la quema, quien fue sancionada, iniciándose de oficio, las correspondientes actuaciones administrativas por supuesta infracción al artículo 77º (peligro de incendio) del Código de Faltas, Dcto. Ley Nº 124/01.

En tanto que, los efectivos procedieron rápidamente a extinguir el foco ígneo.

Cabe recordar que, el Gobierno provincial solicitó a la población extremar los cuidados para evitar incendios de pastizales en todo el territorio correntino.

Por su parte, desde la Policía de Corrientes, también se informó que, ante la omisión de esta disposición, se procederá a iniciar las acciones judiciales; administrativas y/o contravencionales correspondientes.