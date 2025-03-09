Piden colaboración para encontrar a una menor de edad desaparecida

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad desaparecida en la ciudad de Corrientes.

Se trata de Milagros Camila Sena de 17 años, quien se ausentó de su hogar del barrio Anahí. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y el Menor este domingo.

Milagros responde a la siguiente descripción: 1,56 de estatura aproximadamente, contextura delgada, tez morena, ojos color marrones claro, cabellos largos de color negro. Además, como seña particular la joven tiene un lunar al costado de la nariz y un tatuaje en la muñeca izquierda el nombre “Enzo”.

La última vez que fue vista llevaba puesto un top de color verde fuerte, con una estampa de sticks, un short de jeans de color negro y una zapatilla de color negra con rayas blancas.

Cualquier persona que tenga datos para dar con su paradero, puede acudir a la Comisaría de la Mujer y el Menor o llamar al número 4484651; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.