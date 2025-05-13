Se intensifican los operativos de contralor: una decena de detenidos

La Policía de Corrientes informó que este martes realizó un operativo de contralor en la capital correntina. Como resultado se detuvo a diez personas y se secuestró un vehículo.

En la madrugada de este martes se desplegó un operativo de identificación de personas y control de documentación vehicular en la zona de influencia de la Comisaría VII Urbana.

En los diferentes puntos de control se detuvo a diez personas para averiguación de antecedentes y se secuestró una motocicleta de forma preventiva, por no contar con la documentación requerida.

Los demorados y el rodado secuestrado fueron trasladados a la comisaría mencionada, a fin de continuar con las diligencias de rigor.