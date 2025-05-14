¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Demoraron a un hombre por causar disturbios en la calle

Por El Litoral

Miércoles, 14 de mayo de 2025 a las 11:55

La Policía de Corrientes informó este miércoles que detuvo a un hombre por causar intranquilidad en la vía pública.

Mientas realizaban tareas de patrullaje visualizaron a un joven de 21 años de edad que en la calle Arequipa y Taragui, estaba molestando a los transeúntes y vecinos del barrio.

Al llegar el personal policial, se constató que no acreditaba documento nacional de identidad y no pudo justificar su accionar en el lugar, por lo que fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se realizan las diligencias correspondientes.
 

