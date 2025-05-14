Demoraron a un hombre por causar disturbios en la calle

La Policía de Corrientes informó este miércoles que detuvo a un hombre por causar intranquilidad en la vía pública.

Mientas realizaban tareas de patrullaje visualizaron a un joven de 21 años de edad que en la calle Arequipa y Taragui, estaba molestando a los transeúntes y vecinos del barrio.

Al llegar el personal policial, se constató que no acreditaba documento nacional de identidad y no pudo justificar su accionar en el lugar, por lo que fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se realizan las diligencias correspondientes.

