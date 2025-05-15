¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Causaba intranquilidad en el vecindario y terminó demorado

No pudo justificar su presencia y respondió con contradicciones

Por El Litoral

Jueves, 15 de mayo de 2025 a las 20:33

Un joven de 26 años fue demorado por la Policía en la zona del llamado "puente negro", ya que su presencia causaba intranquilidad en los vecinos, por lo cual alertaron a un movil que cruzaba por la zona.


Intervino ante el hecho personal policial de la Comisaría 20° Urbana que trasladó al sospechoso hasta la Comisaría 14° Urbana por razones de jurisdicción.


Luego de ser identificado le consultaron sobre su presencia en esa barriada en la zona de asentamiento y respondió con contradicciones. Al no poder justificar su permanencia en el lugar fue demorado por infligir el Código de Faltas

