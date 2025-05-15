Causaba intranquilidad en el vecindario y terminó demorado

Un joven de 26 años fue demorado por la Policía en la zona del llamado "puente negro", ya que su presencia causaba intranquilidad en los vecinos, por lo cual alertaron a un movil que cruzaba por la zona.



Intervino ante el hecho personal policial de la Comisaría 20° Urbana que trasladó al sospechoso hasta la Comisaría 14° Urbana por razones de jurisdicción.



Luego de ser identificado le consultaron sobre su presencia en esa barriada en la zona de asentamiento y respondió con contradicciones. Al no poder justificar su permanencia en el lugar fue demorado por infligir el Código de Faltas