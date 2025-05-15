En colectivo de larga distancia detectaron mercadería ilegal por millonario valor

Durante un control vehicular y de encomiendas en Paso de los Libres detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia con destino a la Ciudad de Buenos Aires. Tras identificar al conductor personal de la División Unidad Operativa Federal Paso de los Libres, solicitó la documentación correspondiente, se procedió a la inspección del rodado en el que hallaron millonaria carga de mercadería de contrabando.

En la revisión, los efectivos hallaron 4 cajas de gran tamaño que contenían un total de 64 pavas eléctricas de origen extranjero sin la documentación legal que acredite su ingreso al país.

La mercadería fue secuestrada por las autoridades y valuada en $1.504.000.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres intervino en el caso, junto con la División Aduana-Arca, quienes dispusieron el secuestro de la mercadería. El conductor del ómnibus quedó a disposición de la Justicia, acusado de infringir la Ley 22.415 sobre contrabando.