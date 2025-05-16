Allanamiento: incautaron varias armas por una denuncia de amenazas

Un hombre fue aprehendido en Paso de la Patria en el marco de una investigación por supuestas amenazas, que derivó en un allanamiento y en el secuestro de varias armas, algunas de ellas réplicas de otras de potente calibre.

Del allanamiento realizado en un domicilio ubicado por calles Diputado Sicardi entre Bolívar y Paso del Rey participaron la guardia de prevención de la Comisaría distrito Paso de la Patria, con la DIC y GTO de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.

En esa propiedad secuestraron una réplica de pistola 9 milímetros propulsada a gas (aire comprimido), un rifle (también aire comprimido), una botella tipo frasco con balines, 10 tubo cargadores cerrados de aire comprimido y otra réplica de tamaño pequeño, de una pistola 9 mm. Siguiendo la orden de allanamiento se procedió al secuestro de los elementos de interés y a la demora del ciudadano García M. (mayor de edad) supuesto autor del hecho investigado.